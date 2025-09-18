Диетолог Дианова: красное пальмовое масло можно активно включать в рацион

Пальмовое масло широко применяется не только при производстве продуктов питания, но и в косметической промышленности. Однако до сих пор ведутся споры о его пользе и вреде. Какому пальмовому маслу следует отдать предпочтение и в каком количестве, разбиралась Москва 24.

Польза

Пальмовое масло получают из мякоти плодов масличной пальмы путем термической обработки и механического отжима. Существует несколько видов такого продукта, рассказала Москве 24 врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

Красное пальмовое масло нерафинированное, имеет насыщенный оттенок. Оно считается самым натуральным, необработанным и поэтому богато витамином Е и каротиноидами, обладающими мощными антиоксидантными свойствами. Такой продукт подходит для заправки салатов, его можно активно включать в свой рацион, рассказала Дианова.

Пальмовое масло (рафинированное) проходит специальную обработку, поэтому визуально выглядит как светлое, полупрозрачное и почти не имеет вкуса. Такой продукт при обработке теряет часть полезных веществ. Его широко применяют в пищевой промышленности из-за стабильности – устойчивости к окислению, что продлевает срок хранения продуктов. Такой продукт подойдет для жарки, так как не образует канцерогенов и дыма.

Пальмоядровое масло получают не из плодов масличной пальмы, а из их ядер. Поэтому в нем большее количество насыщенных жиров. Важно контролировать количество этого масла в рационе и не допускать переизбытка, подчеркнула эксперт.

По словам диетолога, пальмовому маслу в России доверяют меньше, отдавая предпочтение жирам из продуктов животного происхождения, считая их более натуральными и полезными.





Нурия Дианова врач-гастроэнтеролог и диетолог Однако даже в пальмоядровом масле, например, насыщенных жиров меньше, чем в сливочном. Если в первом их содержится около 50%, то во втором – более 60%. А в топленном масле гхи их вообще около 90%. Поэтому, если обратиться к научным исследованиям последних пяти лет, то можно увидеть, что нам вредят именно насыщенные жиры из животных продуктов.

Дианова отметила еще одно свойство пальмового масла. Во всех его видах содержится бета-каротин – провитамин А растительного происхождения. В отличие от витамина А, который есть в тыкве или моркови, в пальмовом масле он имеет необходимую для лучшего усвоения жировую субстанцию.





Нурия Дианова врач-гастроэнтеролог и диетолог Также в большом количестве содержится коэнзим q10, который с пальмитиновой кислотой положительно отражается на работе сердечно-сосудистой системы, а также улучшает метаболизм кардиомиоцитов (процесс превращения энергии из жиров, отвечающий за поддержание сократительной функции сердца).

Кроме этого, в масле содержатся пальмитиновая и олеиновая кислоты: они снижают уровень холестерина в крови и риск образования бляшек.

Все это позволяет использовать пальмовое масло в различных отраслях промышленности. 70% идет на производство продуктов питания, а остальные 30% – на создание косметических товаров, добавила она.

Вред

Однако пальмовое масло все же может негативно отразиться на общем самочувствии и состоянии здоровья, но в случае его переизбытка в суточном рационе. Дело в том, что продукт содержит большое количество как ненасыщенных, так и насыщенных жиров, поэтому его нужно употреблять в меру, поделилась диетолог.

При составлении рациона стоит учитывать рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по употреблению жиров. Общее количество должно составлять примерно 30% в сутки, из которых 20% – ненасыщенные и не более 10% – насыщенные.

"Только при умеренном употреблении жиров мы имеем нормальный вес. Если у человека есть лишние килограммы, нет режима питания и присутствуют нездоровые пищевые привычки, это рано или поздно отразится на его здоровье", – объяснила эксперт.

Врач-диетолог Тамара Прунцева в разговоре с Москвой 24 добавила: при употреблении в пищу пальмового масла стоит помнить об общей калорийности съеденного за день, чтобы не превысить норму и не набрать лишний вес.

Специалист уточнила: высокое содержание пальмового масла или других жиров в блюдах делает рацион несбалансированным.

"В этом случае идет большая нагрузка на внутренние органы, особенно на желудочно-кишечный тракт: на печень и кишечник. Поэтому людям с заболеваниями ЖКТ нужно быть осторожнее", – отметила Прунцева.

Кроме того, людям с избыточной массой тела также нужно учитывать калорийность и количество употребляемого масла в сутки, подытожила специалист.