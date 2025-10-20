Цирку на Цветном бульваре исполнилось 145 лет. Его история начинается с XIX века, когда в здании были всего 5 рядов кресел. Первые представления устраивали для взрослых, однако со временем директор Альберт Саламонский начал готовить программы и для детей, в том числе рождественские елки.

В разное время в цирке работали знаменитые клоуны, такие как Карандаш, Олег Попов, Юрий Никулин и многие другие. В конце 80-х устаревшее здание перестроили и расширили, сохранив при этом старый фасад и элементы интерьера.

