Международный фестиваль "Народы России и СНГ" стартовал в Москве

В Москве стартовал международный фестиваль "Народы России и СНГ", посвященный защите исторической памяти и поддержке традиционных ценностей. В его рамках с 1 по 8 ноября во всех регионах России и на 50 зарубежных площадках пройдет "Большой этнографический диктант".

В кинопарке "Москино" и Национальном центре "Россия" на ВДНХ состоятся показы фильмов российских режиссеров и их коллег из стран СНГ. Как отметил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, фестиваль поможет лучше узнать культуру более 190 народов страны.

