05 ноября, 19:25

Общество
Главная / Истории /

Климатолог Киселев: аномально теплая осень не гарантирует теплую зиму

"Температура типична для апреля": с чем связана аномально теплая осень в Москве

В четверг, 6 ноября, в Москву придет аномальное тепло, связанное с влиянием атлантического циклона – ослабшего урагана "Мелисса". Температура достигнет 10 градусов, а по утрам в столице продолжат образовываться туманы. Каких изменений погодных условий ждать в ближайшие дни и почему температура в ноябре сильно превышает норму, расскажет Москва 24.

Влияние циклона

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Мощный ураган "Мелисса", признанный самым сильным в истории Ямайки, ослаб до циклона и теперь влияет на погоду в европейской части России. По данным центра погоды "Фобос", теплый сектор этого вихря уже ощутил Санкт-Петербург.

"Сегодня (5 ноября. – Прим. ред.) город будет ощущать влияние теплого сектора циклона, некогда бывшего ураганом "Мелисса". Добравшись до северо-западной оконечности Скандинавии, он закрыл небо над регионом плотными облаками и в течение дня будет вызывать дожди", – сказано в публикации.

В четверг, 6 ноября, атлантическое тепло придет и в Москву. По прогнозам, в среду барический гребень защитит столичный регион от осадков, но ночью и утром сформируются туманы, а днем столбики термометров покажут 7…9 градусов. Уже в четверг пройдут небольшие дожди при температуре 8…10 градусов, что на 5–6 градусов выше климатической нормы.

Однако в ближайшие дни ожидается образование туманов, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Теплая погода, которая сейчас установилась в средней полосе европейской части России, предполагает, что в ночные часы довольно часто будут наблюдаться туманы.
Александр Шувалов
руководитель прогностического центра "Метео"

По словам синоптика, при дневной температуре 8...10 градусов и ночной 3...6 градусов из-за интенсивного испарения влаги туманы будут образовываться практически ежедневно. Такая погода сохранится в столице до субботы включительно, причем туманы по утрам могут продлиться до 8 ноября. Похолодание ожидается только в воскресенье и понедельник, 9–10 ноября, отметил специалист.

"В эти дни уже пройдут дожди. Не исключено понижение температуры до отрицательных значений в понедельник вечером", – добавил Шувалов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уточнил, что метeoрологическая осень в Москве продлится до середины ноября, а затем стартует метеозима. Во второй половине месяца в столице ожидаются снег, заморозки и гололедица, хотя ноябрь в целом будет на 2–4 градуса теплее нормы с недобором осадков 20–30%.

Тропический шторм "Мелисса" сформировался в Атлантическом океане 21 октября. Всего за несколько дней он усилился до урагана пятой – наивысшей – категории, с ветром до 82 м/с (295 км/ч) в эпицентре. The Washington Post сравнивал "Мелиссу" с разрушительным ураганом "Катрина" 2005 года.

Когда придет зима?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Прошедший над территорией Карибского моря ураган "Мелисса" не может повлиять на помогу в столичном регионе. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ураган "Мелисса" действительно наблюдался в Карибском море, однако утверждения о его влиянии на погоду в Москве являются ошибочными. Теплая погода на европейской территории России связана исключительно с перемещением воздушных масс из южной акватории Атлантического океана и Средиземного моря. Эти воздушные массы по своему происхождению являются теплыми, и, хотя при перемещении на север они несколько охлаждаются, тем не менее приносят аномально теплую погоду в центральные регионы страны", – сказал он.

Сложившиеся температурные условия представляют значительную аномалию для этого времени года. Например, температура в Москве 4 ноября соответствовала климатической норме конца сентября или начала октября, что для текущего периода является исключительно высоким показателем. Если проводить аналогии с сезонными характеристиками, то такая температура типична для середины апреля.
Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра России

По словам эксперта, период аномального тепла продлится до субботы, 8 ноября, когда температура в столичном регионе достигнет 10–11 градусов, с наиболее высокими показателями в Новой Москве.

"Однако с воскресенья начнется постепенное снижение температуры, а с понедельника воздушные массы будут поступать с запада, северо-запада и даже севера, что приведет к понижению температурного фона до климатической нормы. Ночные температуры опустятся до отрицательных значений, дневные – будут около нулевой отметки. Прогнозируется небольшой снег, но условий для сильных снегопадов не ожидается", – подчеркнул он.

Что касается прогноза на ноябрь, то согласно данным Гидрометцентра, в течение ближайших 7–10 дней в центре Европейской России будет наблюдаться дефицит осадков, подчеркнул эксперт.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук, климатолог Андрей Киселев в разговоре с Москвой 24 добавил, что в настоящее время все чаще наблюдается возникновение опасных гидрометеорологических явлений, одним из проявлений которых являются волны тепла.

Они случаются практически ежегодно, но различаются по продолжительности и интенсивности. Волна тепла определяется как ситуация, когда в регионе устанавливается температура не менее чем на 5 градусов выше нормы в течение минимум 5 дней. Подобные явления происходят регулярно, хотя и редко достигают интенсивности 2010 года, когда аномалия охватила почти всю европейскую часть России.
Андрей Киселев
ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук, климатолог

По словам эксперта, менее масштабные случаи фиксируются практически каждый год, преимущественно летом. Такие аномалии оказывают региональное воздействие на природу: могут преждевременно появляться грибы, распускаться почки, а зимой – страдать нерпы из-за отсутствия ледяного покрова.

Относительно связи теплого ноября с последующей зимой Киселев отметил, что такая зависимость отсутствует. Хотя среднегодовая температура для конкретной местности меняется незначительно, отдельные сезоны могут демонстрировать существенные отклонения от нормы в разных направлениях. Кроме того, он подчеркнул, что предсказать погодные условия на несколько месяцев вперед невозможно, поскольку в наших широтах "максимальный срок осмысленного прогноза" составляет 15 дней.

Зудакова Татьяна

