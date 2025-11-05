Климатолог Киселев: аномально теплая осень не гарантирует теплую зиму

В четверг, 6 ноября, в Москву придет аномальное тепло, связанное с влиянием атлантического циклона – ослабшего урагана "Мелисса". Температура достигнет 10 градусов, а по утрам в столице продолжат образовываться туманы. Каких изменений погодных условий ждать в ближайшие дни и почему температура в ноябре сильно превышает норму, расскажет Москва 24.

Влияние циклона

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Мощный ураган "Мелисса", признанный самым сильным в истории Ямайки, ослаб до циклона и теперь влияет на погоду в европейской части России. По данным центра погоды "Фобос", теплый сектор этого вихря уже ощутил Санкт-Петербург.

"Сегодня (5 ноября. – Прим. ред.) город будет ощущать влияние теплого сектора циклона, некогда бывшего ураганом "Мелисса". Добравшись до северо-западной оконечности Скандинавии, он закрыл небо над регионом плотными облаками и в течение дня будет вызывать дожди", – сказано в публикации.

В четверг, 6 ноября, атлантическое тепло придет и в Москву. По прогнозам, в среду барический гребень защитит столичный регион от осадков, но ночью и утром сформируются туманы, а днем столбики термометров покажут 7…9 градусов. Уже в четверг пройдут небольшие дожди при температуре 8…10 градусов, что на 5–6 градусов выше климатической нормы.

Однако в ближайшие дни ожидается образование туманов, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" Теплая погода, которая сейчас установилась в средней полосе европейской части России, предполагает, что в ночные часы довольно часто будут наблюдаться туманы.

По словам синоптика, при дневной температуре 8...10 градусов и ночной 3...6 градусов из-за интенсивного испарения влаги туманы будут образовываться практически ежедневно. Такая погода сохранится в столице до субботы включительно, причем туманы по утрам могут продлиться до 8 ноября. Похолодание ожидается только в воскресенье и понедельник, 9–10 ноября, отметил специалист.

"В эти дни уже пройдут дожди. Не исключено понижение температуры до отрицательных значений в понедельник вечером", – добавил Шувалов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уточнил, что метeoрологическая осень в Москве продлится до середины ноября, а затем стартует метеозима. Во второй половине месяца в столице ожидаются снег, заморозки и гололедица, хотя ноябрь в целом будет на 2–4 градуса теплее нормы с недобором осадков 20–30%.



Тропический шторм "Мелисса" сформировался в Атлантическом океане 21 октября. Всего за несколько дней он усилился до урагана пятой – наивысшей – категории, с ветром до 82 м/с (295 км/ч) в эпицентре. The Washington Post сравнивал "Мелиссу" с разрушительным ураганом "Катрина" 2005 года.



Когда придет зима?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Прошедший над территорией Карибского моря ураган "Мелисса" не может повлиять на помогу в столичном регионе. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ураган "Мелисса" действительно наблюдался в Карибском море, однако утверждения о его влиянии на погоду в Москве являются ошибочными. Теплая погода на европейской территории России связана исключительно с перемещением воздушных масс из южной акватории Атлантического океана и Средиземного моря. Эти воздушные массы по своему происхождению являются теплыми, и, хотя при перемещении на север они несколько охлаждаются, тем не менее приносят аномально теплую погоду в центральные регионы страны", – сказал он.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Сложившиеся температурные условия представляют значительную аномалию для этого времени года. Например, температура в Москве 4 ноября соответствовала климатической норме конца сентября или начала октября, что для текущего периода является исключительно высоким показателем. Если проводить аналогии с сезонными характеристиками, то такая температура типична для середины апреля.

По словам эксперта, период аномального тепла продлится до субботы, 8 ноября, когда температура в столичном регионе достигнет 10–11 градусов, с наиболее высокими показателями в Новой Москве.

"Однако с воскресенья начнется постепенное снижение температуры, а с понедельника воздушные массы будут поступать с запада, северо-запада и даже севера, что приведет к понижению температурного фона до климатической нормы. Ночные температуры опустятся до отрицательных значений, дневные – будут около нулевой отметки. Прогнозируется небольшой снег, но условий для сильных снегопадов не ожидается", – подчеркнул он.

Что касается прогноза на ноябрь, то согласно данным Гидрометцентра, в течение ближайших 7–10 дней в центре Европейской России будет наблюдаться дефицит осадков, подчеркнул эксперт.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук, климатолог Андрей Киселев в разговоре с Москвой 24 добавил, что в настоящее время все чаще наблюдается возникновение опасных гидрометеорологических явлений, одним из проявлений которых являются волны тепла.





Андрей Киселев ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук, климатолог Они случаются практически ежегодно, но различаются по продолжительности и интенсивности. Волна тепла определяется как ситуация, когда в регионе устанавливается температура не менее чем на 5 градусов выше нормы в течение минимум 5 дней. Подобные явления происходят регулярно, хотя и редко достигают интенсивности 2010 года, когда аномалия охватила почти всю европейскую часть России.

По словам эксперта, менее масштабные случаи фиксируются практически каждый год, преимущественно летом. Такие аномалии оказывают региональное воздействие на природу: могут преждевременно появляться грибы, распускаться почки, а зимой – страдать нерпы из-за отсутствия ледяного покрова.

Относительно связи теплого ноября с последующей зимой Киселев отметил, что такая зависимость отсутствует. Хотя среднегодовая температура для конкретной местности меняется незначительно, отдельные сезоны могут демонстрировать существенные отклонения от нормы в разных направлениях. Кроме того, он подчеркнул, что предсказать погодные условия на несколько месяцев вперед невозможно, поскольку в наших широтах "максимальный срок осмысленного прогноза" составляет 15 дней.