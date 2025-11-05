Эксперт Карпычева: в период распродаж стоит обращать внимание на допуслуги

Одежда, косметика и техника – в лидерах доставок на маркетплейсы перед ноябрьской распродажей "11.11", выяснили аналитики. Чем выгодно закупиться в период скидок и о чем следует помнить, чтобы не прогадать, разбиралась Москва 24.
Лидеры распродаж
Самым востребованным товаром в период ноябрьской распродажи "11.11" станет одежда. Среди всех доставленных на маркетплейсы товаров ее объем составил 21%, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на данные одной из логистических компаний. Также ее аналитики выяснили, что в лидерах оказались косметика и предметы гигиены – 7%.
При этом, по статистике одного из сервисов для приема платежей, в тройке самых востребованных категорий на ближайшей распродаже оказались бытовая техника, электроника, а также одежда и обувь.
Также выяснилось, что в последние годы в распродажах активно участвует сфера услуг. В частности, растет спрос на образовательные курсы, консультации, услуги салонов красоты и билеты на мероприятия. Кроме того, выросла популярность категории подарков и сувениров. Это объяснили тем, что потребители начали заранее готовиться к празднованию Нового года.
Ранее опрос показал, что примерно 37% опрошенных россиян собираются покупать товары на осенних распродажах исключительно онлайн, а 25% – преимущественно таким способом. Также 72% признались, что целенаправленно ждут ноябрьских акций.
При этом в МВД предупредили, что перед сезоном распродаж и "черной пятницы" в России выросла активность интернет-мошенников. Среди распространенных схем, используемых злоумышленниками, – создание поддельных сайтов известных брендов, рассылка ссылок на фишинговые сайты через мессенджеры и соцсети, а также звонки от лжекурьеров для выманивания кодов из СМС для доступа к банковским счетам.
Точный расчет
Финансовый консультант Наталья Колбасина рассказала Москве 24, что во время осенних распродаж с реальной экономией чаще всего можно купить всего четыре категории товаров.
"Во-первых, это демисезонная одежда и обувь: скидка может достигать 50–60% от цены в октябре. Финансовая логика здесь проста: стоимость хранения коллекции на складе превышает потенциальную выручку от ее продажи в низкий сезон. Поэтому ретейлеры проводят точечную "зачистку" складов перед зимним ассортиментом", – пояснила эксперт.
Вторая категория – сезонные овощи и фрукты. Она объяснила это тем, что после сбора урожая рынок насыщен, благодаря чему предложение превышает спрос.
Четвертая категория товаров, в которой можно ждать хороших скидок, – устаревшие модели бытовой электроники. Они вытесняются новинками, что создает естественный ценовой демпинг. Для потребителя же это возможность купить функциональный гаджет с выгодой до 30%, подчеркнула эксперт.
"Однако всегда есть риск, что скидки в распродажу будут ненастоящими. Причем фиктивные скидки чаще встречаются как раз в категориях электроники и премиальной одежды. Так что необходимо проверять ценовую историю товара", – заключила Наталья Колбасина.
Независимый финансовый советник и бизнес-коуч Анна Карпычева посоветовала в беседе с Москвой 24 заранее составлять список покупок, чтобы распродажи пошли на пользу кошельку.
"В него как раз уже пора вписать новогодние подарки для себя, родных и друзей. Причем после составления списка хорошо бы к нему вернуться еще раз через пару дней и посмотреть, не изменилось ли мнение по поводу каких-то позиций. Возможно, что-то захочется вычеркнуть, а какие-то вещи сделать приоритетными", – рассказала эксперт.
Также важно считать общую стоимость покупки, в которую, например, входит доставка. Может оказаться, что допуслуги настолько завышены, что съедают выгоду от скидки, объяснила Карпычева.
При этом бывает, что товар стоит дороже, чем в другом магазине, но зато в цену уже включена доставка, сборка и другие опции. В таком случае их не придется оплачивать отдельно, заключила специалист.