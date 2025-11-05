Эксперт Карпычева: в период распродаж стоит обращать внимание на допуслуги

Одежда, косметика и техника – в лидерах доставок на маркетплейсы перед ноябрьской распродажей "11.11", выяснили аналитики. Чем выгодно закупиться в период скидок и о чем следует помнить, чтобы не прогадать, разбиралась Москва 24.

Лидеры распродаж

Самым востребованным товаром в период ноябрьской распродажи "11.11" станет одежда. Среди всех доставленных на маркетплейсы товаров ее объем составил 21%, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на данные одной из логистических компаний. Также ее аналитики выяснили, что в лидерах оказались косметика и предметы гигиены – 7%.

При этом, по статистике одного из сервисов для приема платежей, в тройке самых востребованных категорий на ближайшей распродаже оказались бытовая техника, электроника, а также одежда и обувь.





из сообщения пресс-службы сервиса для приема платежей Однако если первые два места в этом рейтинге практически статичны, то за третью строчку разворачивается конкуренция. В последние годы мы видим, как на эту позицию претендуют то товары для здоровья, то косметика и парфюмерия, что отражает смену потребительских приоритетов и успешность маркетинговых стратегий отдельных отраслей.

Также выяснилось, что в последние годы в распродажах активно участвует сфера услуг. В частности, растет спрос на образовательные курсы, консультации, услуги салонов красоты и билеты на мероприятия. Кроме того, выросла популярность категории подарков и сувениров. Это объяснили тем, что потребители начали заранее готовиться к празднованию Нового года.

Ранее опрос показал, что примерно 37% опрошенных россиян собираются покупать товары на осенних распродажах исключительно онлайн, а 25% – преимущественно таким способом. Также 72% признались, что целенаправленно ждут ноябрьских акций.

При этом в МВД предупредили, что перед сезоном распродаж и "черной пятницы" в России выросла активность интернет-мошенников. Среди распространенных схем, используемых злоумышленниками, – создание поддельных сайтов известных брендов, рассылка ссылок на фишинговые сайты через мессенджеры и соцсети, а также звонки от лжекурьеров для выманивания кодов из СМС для доступа к банковским счетам.

Точный расчет

Финансовый консультант Наталья Колбасина рассказала Москве 24, что во время осенних распродаж с реальной экономией чаще всего можно купить всего четыре категории товаров.

"Во-первых, это демисезонная одежда и обувь: скидка может достигать 50–60% от цены в октябре. Финансовая логика здесь проста: стоимость хранения коллекции на складе превышает потенциальную выручку от ее продажи в низкий сезон. Поэтому ретейлеры проводят точечную "зачистку" складов перед зимним ассортиментом", – пояснила эксперт.

Вторая категория – сезонные овощи и фрукты. Она объяснила это тем, что после сбора урожая рынок насыщен, благодаря чему предложение превышает спрос.





Наталья Колбасина финансовый консультант В-третьих, купить со скидкой на осенних распродажах можно товары для дачи и отдыха: мангалы, палатки, садовую мебель, велосипеды. Спрос на них рухнул с окончанием лета, и они стали финансовым балластом до следующего сезона, поэтому магазины предлагают скидки в 20–40%.

Четвертая категория товаров, в которой можно ждать хороших скидок, – устаревшие модели бытовой электроники. Они вытесняются новинками, что создает естественный ценовой демпинг. Для потребителя же это возможность купить функциональный гаджет с выгодой до 30%, подчеркнула эксперт.

"Однако всегда есть риск, что скидки в распродажу будут ненастоящими. Причем фиктивные скидки чаще встречаются как раз в категориях электроники и премиальной одежды. Так что необходимо проверять ценовую историю товара", – заключила Наталья Колбасина.

Независимый финансовый советник и бизнес-коуч Анна Карпычева посоветовала в беседе с Москвой 24 заранее составлять список покупок, чтобы распродажи пошли на пользу кошельку.

"В него как раз уже пора вписать новогодние подарки для себя, родных и друзей. Причем после составления списка хорошо бы к нему вернуться еще раз через пару дней и посмотреть, не изменилось ли мнение по поводу каких-то позиций. Возможно, что-то захочется вычеркнуть, а какие-то вещи сделать приоритетными", – рассказала эксперт.





Анна Карпычева финансовый советник, бизнес-коуч Еще один важный момент – изучить до распродажи, сколько стоят вещи, которые планируется купить. Часто бывает так, что цены на товары повышают как раз накануне скидок, чтобы во время них продать по обычной стоимости.

Также важно считать общую стоимость покупки, в которую, например, входит доставка. Может оказаться, что допуслуги настолько завышены, что съедают выгоду от скидки, объяснила Карпычева.

При этом бывает, что товар стоит дороже, чем в другом магазине, но зато в цену уже включена доставка, сборка и другие опции. В таком случае их не придется оплачивать отдельно, заключила специалист.

