Более трети россиян планируют покупать онлайн на осенних распродажах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Около 37% опрошенных жителей России планируют совершать покупки исключительно через интернет на предстоящих осенних распродажах, следует из исследования сервиса приема онлайн- и офлайн-платежей. С результатами ознакомился ТАСС.

25% указали, что будут делать покупки преимущественно онлайн. Кроме того, 72% заявили, что целенаправленно ждут ноябрьских акций. В центре внимания у 64% россиян остаются одежда и обувь, у 62% – электроника и гаджеты, а у 45% – бытовая техника. Отмечается, что для 74% большие скидки остаются решающим фактором.

По данным исследования, раньше в период осенних скидок был акцент на распродаже и "черной пятнице", но в 2025 году весь ноябрь воспринимается как единый период для поиска выгодных предложений.

"Восприятие потребителей изменилось с "дня для шопинга" на "месяц, когда стоит присматриваться к покупкам". Это требует от бизнеса более длительного и продуманного взаимодействия с клиентом, а не короткого рекламного спринта", – подчеркнул руководитель отдела продаж Никита Цой.

В распродажах планируют принять участие 51% предпринимателей: 25% точно решили, что участвуют, а 26% пока что обдумывают такую возможность.

Около 40% будут предлагать небольшие подарки к покупке, 38% разработают специальные промокоды и бонусы в рамках программ лояльности, а 25% сделают ставку на дополнительные услуги, например бесплатную доставку.

При этом 27% представителей бизнеса опасаются охлаждения покупательского интереса, а 22% считают, что сезон пройдет так же, как и в прошлом году. 34% предпринимателей ощущают рост конкуренции, что заставляет их искать новые способы выделиться на фоне других предложений.

В опросе среди покупателей приняли участие свыше 1 тысячи респондентов, среди предпринимателей – 150 представителей бизнеса. Из них 51% – индивидуальные предприниматели, 33% являются самозанятыми, а 16% – общества с ограниченной ответственностью.

