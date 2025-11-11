Форма поиска по сайту

11 ноября, 17:15

"Новости дня": расписание поездов изменится на МЦД-2 с 11 до 14 ноября

Пассажирам МЦД-2 следует быть внимательными при планировании своих поездок в ближайшие дни. С 11 по 14 ноября интервалы между поездами увеличатся от 20 до 50 минут. В ночное время изменятся также пути следования составов.

12 и 13 ноября поезда, двигающиеся в обоих направлениях на участке между станциями Красный Балтиец и Щукинская, будут следовать на Подольск. В ночь на 14 ноября такие же изменения коснутся участка между станциями Дмитровская и Щукинская.

Подробнее – в программе "Новости дня".

