11 ноября, 17:15Транспорт
"Новости дня": расписание поездов изменится на МЦД-2 с 11 до 14 ноября
Пассажирам МЦД-2 следует быть внимательными при планировании своих поездок в ближайшие дни. С 11 по 14 ноября интервалы между поездами увеличатся от 20 до 50 минут. В ночное время изменятся также пути следования составов.
12 и 13 ноября поезда, двигающиеся в обоих направлениях на участке между станциями Красный Балтиец и Щукинская, будут следовать на Подольск. В ночь на 14 ноября такие же изменения коснутся участка между станциями Дмитровская и Щукинская.
Подробнее – в программе "Новости дня".