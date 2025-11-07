Форма поиска по сайту

Более 430 кофейных автоматов установили на станциях московского метро

Более 430 кофейных автоматов установили на станциях московского метро. Также кофейни расположены в подуличных переходах.

Как рассказали в пресс-службе метрополитена, для удобства пассажиров используются различного вида аппараты – со снеками, водой, кофе и многими другими товарами, которые могут пригодиться во время поездки. На "Нижегородской" и "Курской" станциях метро кофе готовит робот-бариста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

