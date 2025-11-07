07 ноября, 12:15Транспорт
Более 430 кофейных автоматов установили на станциях московского метро
Более 430 кофейных автоматов установили на станциях московского метро. Также кофейни расположены в подуличных переходах.
Как рассказали в пресс-службе метрополитена, для удобства пассажиров используются различного вида аппараты – со снеками, водой, кофе и многими другими товарами, которые могут пригодиться во время поездки. На "Нижегородской" и "Курской" станциях метро кофе готовит робот-бариста.
