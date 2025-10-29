Новости регионов: не менее 8 машин столкнулись в Иркутской области из-за непогоды

Не менее 8 машин столкнулись в Иркутской области из-за метели и гололеда. Информации о пострадавших не сообщается. Движение на участке сильно затруднено. Кроме того, на ряде трасс в регионе закрыли проезд для автобусов и большегрузов.

Нефтепродукты попали в воду Южной бухты Севастополя после ЧП с плавучим краном. Он перевернулся во время строительных работ. На поверхности воды рядом с корпусом судна появились радужная пленка и масляные пятна. По оценке специалистов, площадь загрязнения превысила 400 тысяч квадратных метров.

Роспотребнадзор сообщил об осложнении ситуации с заболеваемостью гриппом птиц. Очаги зарегистрировали сразу в нескольких российских регионах. Местным властям порекомендовали начать вакцинировать граждан, контактирующих с животными и птицами.

