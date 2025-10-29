Форма поиска по сайту

29 октября, 07:45

Происшествия

Новости регионов: не менее 8 машин столкнулись в Иркутской области из-за непогоды

На Камчатке завершилась операция по спасению туристов на Аванчинском перевале

"Газель" влетела в ограждение и загорелась на Симферопольском шоссе

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к столице

Мэр Москвы сообщил о ликвидации трех БПЛА, направлявшихся к столице

"Московский патруль": полиция поймала зацеперов на Ярославском направлении МЖД

"Московский патруль": неизвестные обокрали столичного бизнесмена на 30 млн рублей

Футболист Андрей Мостовой впервые прокомментировал попытку похищения

Крупный пожар в административном здании в Печатниках ликвидирован

Площадь пожара в здании на Угрешкской улице составила 450 квадратных метров

Не менее 8 машин столкнулись в Иркутской области из-за метели и гололеда. Информации о пострадавших не сообщается. Движение на участке сильно затруднено. Кроме того, на ряде трасс в регионе закрыли проезд для автобусов и большегрузов.

Нефтепродукты попали в воду Южной бухты Севастополя после ЧП с плавучим краном. Он перевернулся во время строительных работ. На поверхности воды рядом с корпусом судна появились радужная пленка и масляные пятна. По оценке специалистов, площадь загрязнения превысила 400 тысяч квадратных метров.

Роспотребнадзор сообщил об осложнении ситуации с заболеваемостью гриппом птиц. Очаги зарегистрировали сразу в нескольких российских регионах. Местным властям порекомендовали начать вакцинировать граждан, контактирующих с животными и птицами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

