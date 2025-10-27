27 октября, 18:23Происшествия
Два человека погибли при опрокидывании плавучего крана в Севастополе
Фото: телеграм-канал "Следком Крыма и Севастополя"
При опрокидывании плавучего крана в Севастополе погибли 2 человека, еще более 20 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Как подчеркнули в ведомстве, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
"К месту происшествия выдвинулась группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов для осмотра территории, проведения всех необходимых следственных действий", – говорится в сообщении.
Следователи дадут оценку действиям лиц, ответственных за введение в эксплуатацию плавучего крана.
Инцидент произошел в Южной бухте Севастополя на территории морского завода вечером 27 октября. Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, плавучий кран перевернулся из-за нештатной ситуации при проведении работ.
После случившегося была сформирована комиссия по расследованию. На месте работают аварийные и спасательные службы.