Плавучий кран перевернулся в бухте Севастополя

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Плавучий кран перевернулся в Южной бухте Севастополя на территории морского завода. Спасены 15 человек, 7 из которых госпитализированы, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что ЧП произошло из-за нештатной ситуации при проведении работ. После инцидента была сформирована комиссия по расследованию.

"На месте работают аварийные и спасательные службы, которые совместно с работниками завода и представителями контрагентских организаций устраняют последствия происшествия", – написал Развожаев.

По словам губернатора, пострадавшие получили травмы легкой и средней тяжести.

Ранее грузовой корабль Morning Midas, перевозивший три тысячи автомобилей, загорелся в Тихом океане в 482 километрах от Аляски. Экипаж судна заметил дым на палубе и приступил к тушению, однако морякам не удалось взять огонь под контроль.

В результате все 22 члена экипажа были эвакуированы на другое судно. Предварительно, источником возгорания могли стать аккумуляторы электромобилей, которых было примерно 800 единиц.

