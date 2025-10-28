Турникеты нового поколения установят в столичном транспорте

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Турникеты нового поколения появятся в столичном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ожидается, что обновленное оборудование разместят на 25 станциях метрополитена. Главными преимуществами новых турникетов является то, что они разработаны и произведены в столице. Также оборудование будет подключено к оплате по биометрии.

Оплатить поездку можно будет почти мгновенно за счет удобно расположенных считывателей, а цветовая подсветка и вибрация покажет, прошла ли оплата.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина до конца 2031 года на станциях метро, МЦК и МЦД установят более 4 500 турникетов нового поколения. Эргономичная конструкция позволит максимально эффективно использовать пространство вестибюлей", – цитирует заммэра пресс-служба Дептранса.

Новое оборудование позволит повысить пропускную способность станций на 40%, а благодаря российской микроэлектронике турникеты будут срабатывать еще быстрее, что ускорит скорость прохода пассажиров.

Ранее в столичном метро в тестовом режиме разместили две шумоподавляющие кабины. Пассажиры смогут использовать их для проведения срочных телефонных переговоров и даже для полноценной работы.

Первая кабина расположена на пересадочном узле "Комсомольская", вторую можно найти на транспортном хабе "Нижегородская". Для их аренды можно воспользоваться приложением нового сервиса или же отсканировать QR-код на двери кабины. До конца года аренда бесплатная.

