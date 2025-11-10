Форма поиска по сайту

Новости

10 ноября, 18:39

Транспорт

Паром Seabridge не получил допуск от ФСБ на швартовку в Сочи

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Паром Sea Bridge, простоявший несколько дней в акватории у Сочи, не смог получить разрешение ФСБ России на швартовку в морском порту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию Краснодарского края.

Кроме того, инфраструктура города-курорта оказалась недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов, указал глава региона Вениамин Кондратьев. Он объяснил, что обращение по поводу инцидента с паромом уже направлено главе Росморречфлота Андрею Тарасенко.

По словам губернатора, в пункте пропуска через границу не хватает мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что повышает уязвимость системы погранконтроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов.

Паром выполнял первый за 14 лет рейс по маршруту Трабзон – Сочи. Он прибыл в Сочи 6 ноября, но не смог высадить 20 пассажиров, включая 18 россиян.

В результате паром простоял в ожидании почти трое суток и вернулся в Трабзон.

