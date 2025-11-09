Паром Seabridge с россиянами возвращается обратно в турецкий Трабзон

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Паром Seabridge с 18 россиянами на борту не получил разрешения на заход в порт Сочи и начал возвращаться в турецкий Трабзон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора ООО "СВС Шиппинг", директора по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергея Туркменяна.

Судно простояло в ожидании почти трое суток около порта Сочи.

"Паром возвращается в Трабзон, не высадив своих граждан на родную землю", – сообщил Туркменян.

Паром Seabridge должен был стать первым за 14 лет судном, которое бы отправилось из Трабзона в Сочи, восстановив паромное сообщение между Турцией и Россией. Корабль отчалил вечером 5 ноября из Трабзона. Некоторые из пассажиров на борту, купившие билеты на самолетные кресла, были пересажены в каюты в честь запуска линии.

Позже стало известно, что паром не смог высадить пассажиров в российском порту. Судно прибыло к порту Сочи утром 6 ноября, в районе 10:00 по московскому времени. Уточнялось, что российская сторона не приняла Seabridge, поскольку у него нет разрешения на вход на территорию РФ.

В администрации Краснодарского края назвали запуск парома преждевременным. Там сообщили, что позиция кубанских властей относительно ситуации с Seabridge осталась неизменной, так как вопросы обеспечения безопасности при возобновлении сообщения не были решены, они до сих пор актуальны.