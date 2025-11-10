Форма поиска по сайту

10 ноября, 19:00

Транспорт

"Вопрос спорный": нештрафуемый порог скорости предложили убрать в России

"Вопрос спорный": нештрафуемый порог скорости предложили убрать в России

С начала 2025 года на российских дорогах произошло почти 95 тысяч аварий, причем каждая 4-я – из-за превышения скорости. Эксперты из Высшей школы экономики уверены, что дело в нештрафуемом пороге, который на сегодняшний день составляет 20 километров в час. Специалисты считают, что если его убрать, аварий станет меньше.

У водителей другое мнение – они считают, что барьер помогает избежать технической погрешности, а значит исключает несправедливые штрафы.

Насколько эффективна такая мера? Можно ли контролировать скорость, не перешагнув 20 километров в час? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Вопрос спорный
