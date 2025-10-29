Форма поиска по сайту

29 октября, 17:15

Нейросетевые технологии внедрят в транспортную систему Москвы до 2030 года

В рамках транспортной программы до 2030 года в Москве внедрят несколько технологий на основе нейросетей. В декабре начнутся испытания беспилотных поездов метро.

Интеллектуальная маршрутная сеть наземного транспорта будет предсказывать события на дорогах. Также до 2030 года цифровой навигацией оснастят более 90 станций метро с установкой почти 3,5 тысячи цифровых элементов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

