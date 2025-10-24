Стикеры с правилами пользования эскалаторами появились в московском метро

Стикеры с правилами пользования эскалаторами появились на станции метро "Комсомольская" в Москве. Как рассказали в Дептрансе, их разместили именно на этой станции, потому что она является популярным пересадочным узлом и там всегда много пассажиров.

На стикерах напомнили, что нужно держаться за поручни, поднимать длинную одежду и не оставлять багаж без присмотра. Также необходимо обязательно держать детей за руку или на руках.

