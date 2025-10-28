Собянин утвердил проект планировки территории вблизи станции метро "Кунцевская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал постановление о планировке территории для обновления улично-дорожной сети в районе станции метро "Кунцевская".

В рамках проекта предусмотрено строительство Проектируемого проезда № 3658 и реконструкция Проектируемого проезда № 1. Вместе с тем планируется обустройство тротуаров.

Реализация этих планов позволит улучшить доступ к столичным объектам, в том числе к Центру перспективных разработок московского транспорта, бизнес-центру Upside Kuntsevo и другим городским объектам.

Между тем специалисты обновили около 500 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на Садовом кольце в Москве. Работы проводились на Зубовском бульваре, площади Красные Ворота, на Крымском, Большом и Малом Краснохолмских мостах, в Добрынинском тоннеле, а также на улице Земляной Вал.