28 октября, 06:00

Город

"Новости дня": Богоявленский собор начали реставрировать в Елохове

"Новости дня": Богоявленский собор начали реставрировать в Елохове

Богоявленский собор начали реставрировать на Спартаковской улице в Елохове. Пятикупольный храм высотой более 50 метров – один из старейших действующих в столице. Собор известен тем, что в нем крестили поэта Александра Пушкина.

Специалисты приводят в порядок фасады, которые украшены колоннами, пилястрами и лепниной. Сначала предстоит расчистить штукатурную и белокаменную отделку, гранитные ступени и площадки, затем восстановят кирпичную кладку, а также кровлю, которая отделана сусальным золотом.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городвидео

