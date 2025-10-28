"Новости дня": Богоявленский собор начали реставрировать в Елохове

Богоявленский собор начали реставрировать на Спартаковской улице в Елохове. Пятикупольный храм высотой более 50 метров – один из старейших действующих в столице. Собор известен тем, что в нем крестили поэта Александра Пушкина.

Специалисты приводят в порядок фасады, которые украшены колоннами, пилястрами и лепниной. Сначала предстоит расчистить штукатурную и белокаменную отделку, гранитные ступени и площадки, затем восстановят кирпичную кладку, а также кровлю, которая отделана сусальным золотом.

Подробнее – в программе "Новости дня".