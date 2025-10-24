"Новости дня": каток на ВДНХ в Москве откроют в ближайшее время

Каток в парке ВДНХ в Москве откроют в ближайшее время. Специалисты уже установили ограждения, оборудовали раздевалки и входы, а сейчас занимаются заливкой льда и монтажом системы охлаждения.

Под лед уложили трубную систему с циркулирующим холодоносителем, которая создает охлаждающую "ледовую плиту". Каток площадью более 20 тысяч квадратных метров станет крупнейшим в столице и будет включать кафе для посетителей, а также отдельную зону для маленьких фигуристов, огороженную от основной площадки.

Подробнее – в программе "Новости дня".