24 октября, 01:40

"Новости дня": каток на ВДНХ в Москве откроют в ближайшее время

Премьерный показ фильма "Горыныч" состоялся в Москве

Монолитные работы на станции метро "Рублево-Архангельское" в Москве завершены наполовину

Схема движения изменена из-за ремонта Воробьевского путепровода в Москве

Графитовая линия метро свяжет "Москва-Сити" с Красногорском и северо-западом Москвы

Потепление ожидается в Москве 25 октября

"Новости дня": в Москве появится многопрофильный корпус больницы имени Ворохобова

В Москве задержали главу Агентства по страхованию вкладов

"Атмосфера": 10 градусов ожидается в Москве днем 24 октября

Самый большой каток в Москве будет работать на ВДНХ

Каток в парке ВДНХ в Москве откроют в ближайшее время. Специалисты уже установили ограждения, оборудовали раздевалки и входы, а сейчас занимаются заливкой льда и монтажом системы охлаждения.

Под лед уложили трубную систему с циркулирующим холодоносителем, которая создает охлаждающую "ледовую плиту". Каток площадью более 20 тысяч квадратных метров станет крупнейшим в столице и будет включать кафе для посетителей, а также отдельную зону для маленьких фигуристов, огороженную от основной площадки.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
