23 октября, 16:13

Общество
Синоптик Леус: туман покинет Московский регион в ночь на воскресенье, 26 октября

Серая пелена: чем туманная погода опасна для здоровья

Окутавший столичный регион туман может вызывать кислородное голодание и приступы тревожности, считают эксперты. На самом ли деле это атмосферное явление настолько опасно и как долго оно задержится в столице, разбиралась Москва 24.

Туманная депрессия

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Туман, окутавший Москву и Подмосковье, негативно влияет на здоровье, грозя кислородным голоданием, провоцируя приступы тревожности и обостряя различные заболевания. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на доцента института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидата психологических наук Рамиля Гарифуллина.

По его мнению, туман может вызывать психологический дискомфорт и усиливать невротические состояния. Причина кроется в том, что, когда небо затянуто низкими облаками, теряется привычное ощущение простора. К тому же дополнительная тревога возникает в результате того, что человек лишается возможности видеть, что происходит вдали, и оценивать обстановку.

Усугубляет ситуацию и спровоцированное туманом кислородное голодание, считает эксперт.

Когда приходит воздушный поток с большим содержанием влаги, мы начинаем выдыхать воду вместе с кислородом. Это приводит к кислородному дефициту, и организм реагирует на него адаптацией, которая может проявляться в виде приступа тревоги.
Рамиль Гарифуллин
доцент института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук

При этом врач отметил, что организм молодых чаще всего может самостоятельно адаптироваться к вызванному высокой влажностью кислородному голоданию. Однако состояние людей старшего возраста, страдающих сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями, может ухудшаться в связи со скачками давления, повышенной тревожностью, неврозами и даже депрессией.

Пожилым Гарифуллин посоветовал постараться не выходить на улицу во время тумана. Тем же, кто идет на прогулку, необходимо двигаться медленнее обычного и быть очень внимательными, чтобы снизить риск получения травм, предупредил врач.

Все по домам?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 подтвердила, что во время тумана уровень кислорода в воздухе зачастую снижается, что способно приводить к так называемой природной погодной гипоксии. 

"Она незначительная, но если организм ослаблен, имеются хронические заболевания и особенно дыхательная недостаточность, а также одышка из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, то такая погода может плохо переноситься", – предупредила эксперт. 

Еще туман опасен тем, что во время него атмосферные загрязнения вступают в реакцию с водой и становятся более активными, то есть уровень концентрации вредных веществ в воздухе заметно повышается.

Все это особенно плохо действует на аллергиков и астматиков, поэтому им нежелательно выходить из дома в туманную погоду. А если есть возможность, то таким пациентам лучше уехать на время из города на природу, ближе к лесу, где содержание кислорода выше и уровень загрязнения воздуха меньше.  
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Кроме того, врач напомнила, что туман – это всегда сырость, промозглость, поэтому организм легко может переохладиться. 

"Одеваться сейчас нужно теплее, в противном случае риск заболеть достаточно высокий. В целом же всем рекомендуется соблюдать режим: избегать недосыпа, правильно питаться и вводить в расписание физическую активность. Тренированный здоровый организм, адаптированный к физнагрузкам, гораздо легче переносит любые изменения погодных условий", – подчеркнула терапевт.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал Москве 24, что до конца этой недели заметных просветов в столичном небе не будет. 

"Погода ожидается преимущественно облачная по той простой причине, что формировать ее будет североатлантический циклон, приближающийся к России с запада", – пояснил эксперт.

Туманы в ближайшее время в отдельных районах города и области возможны. Но в ночь на воскресенье и на понедельник их уже не ожидается, поскольку станет гораздо теплее, чем сейчас, и будут идти небольшие дожди. 
Михаил Леус
ведущий специалист центра погоды "Фобос"

Продолжатся ли туманы на следующей неделе, пока неизвестно. По словам эксперта, относительно этого явления можно давать только краткосрочные прогнозы. Однако в целом туманы нельзя исключать и в ноябре, и в зимний период, отметил эксперт.

Трошина Любовь

