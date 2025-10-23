Синоптик Леус: туман покинет Московский регион в ночь на воскресенье, 26 октября

Окутавший столичный регион туман может вызывать кислородное голодание и приступы тревожности, считают эксперты. На самом ли деле это атмосферное явление настолько опасно и как долго оно задержится в столице, разбиралась Москва 24.

Туманная депрессия

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Туман, окутавший Москву и Подмосковье, негативно влияет на здоровье, грозя кислородным голоданием, провоцируя приступы тревожности и обостряя различные заболевания. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на доцента института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидата психологических наук Рамиля Гарифуллина.

По его мнению, туман может вызывать психологический дискомфорт и усиливать невротические состояния. Причина кроется в том, что, когда небо затянуто низкими облаками, теряется привычное ощущение простора. К тому же дополнительная тревога возникает в результате того, что человек лишается возможности видеть, что происходит вдали, и оценивать обстановку.

Усугубляет ситуацию и спровоцированное туманом кислородное голодание, считает эксперт.





Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук Когда приходит воздушный поток с большим содержанием влаги, мы начинаем выдыхать воду вместе с кислородом. Это приводит к кислородному дефициту, и организм реагирует на него адаптацией, которая может проявляться в виде приступа тревоги.

При этом врач отметил, что организм молодых чаще всего может самостоятельно адаптироваться к вызванному высокой влажностью кислородному голоданию. Однако состояние людей старшего возраста, страдающих сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями, может ухудшаться в связи со скачками давления, повышенной тревожностью, неврозами и даже депрессией.

Пожилым Гарифуллин посоветовал постараться не выходить на улицу во время тумана. Тем же, кто идет на прогулку, необходимо двигаться медленнее обычного и быть очень внимательными, чтобы снизить риск получения травм, предупредил врач.

Все по домам?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 подтвердила, что во время тумана уровень кислорода в воздухе зачастую снижается, что способно приводить к так называемой природной погодной гипоксии.

"Она незначительная, но если организм ослаблен, имеются хронические заболевания и особенно дыхательная недостаточность, а также одышка из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, то такая погода может плохо переноситься", – предупредила эксперт.

Еще туман опасен тем, что во время него атмосферные загрязнения вступают в реакцию с водой и становятся более активными, то есть уровень концентрации вредных веществ в воздухе заметно повышается.



Надежда Чернышова врач-терапевт Все это особенно плохо действует на аллергиков и астматиков, поэтому им нежелательно выходить из дома в туманную погоду. А если есть возможность, то таким пациентам лучше уехать на время из города на природу, ближе к лесу, где содержание кислорода выше и уровень загрязнения воздуха меньше.

Кроме того, врач напомнила, что туман – это всегда сырость, промозглость, поэтому организм легко может переохладиться.

"Одеваться сейчас нужно теплее, в противном случае риск заболеть достаточно высокий. В целом же всем рекомендуется соблюдать режим: избегать недосыпа, правильно питаться и вводить в расписание физическую активность. Тренированный здоровый организм, адаптированный к физнагрузкам, гораздо легче переносит любые изменения погодных условий", – подчеркнула терапевт.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал Москве 24, что до конца этой недели заметных просветов в столичном небе не будет.

"Погода ожидается преимущественно облачная по той простой причине, что формировать ее будет североатлантический циклон, приближающийся к России с запада", – пояснил эксперт.





Михаил Леус ведущий специалист центра погоды "Фобос" Туманы в ближайшее время в отдельных районах города и области возможны. Но в ночь на воскресенье и на понедельник их уже не ожидается, поскольку станет гораздо теплее, чем сейчас, и будут идти небольшие дожди.

Продолжатся ли туманы на следующей неделе, пока неизвестно. По словам эксперта, относительно этого явления можно давать только краткосрочные прогнозы. Однако в целом туманы нельзя исключать и в ноябре, и в зимний период, отметил эксперт.