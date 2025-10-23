Врач Чернышова: туман опасен для людей с хроническими заболеваниями

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Туман опасен, если у человека ослаблен организм, имеются хронические заболевания и особенно дыхательная недостаточность, рассказала Москве 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.

Эксперт объяснила, что из-за тумана в воздухе часто снижается уровень кислорода, что может приводить к погодной гипоксии. Однако молодые и здоровые люди могут быстро приспособиться к изменившимся условиям и, скорее всего, не почувствуют ничего особенного.

Такое погодное явление может быть опасно тем, что во время него атмосферные загрязнения вступают в реакцию с водой и становятся более активными, и концентрация вредных веществ в воздухе заметно повышается. В более активную фазу переходят даже менее токсичные загрязнения.

"Например, сернистый газ при контакте с водой превращается в сернистую кислоту, и люди ее вдыхают. Все это особенно плохо действует на аллергиков и астматиков. Поэтому им нежелательно выходить из дома в туманную погоду. А если есть возможность, таким пациентам лучше уехать на это время из города куда-нибудь на природу, ближе к лесу, где содержание кислорода выше и уровень загрязнения воздуха меньше", – посоветовала Чернышова.

Она также отметила, что не стоит забывать о том, что туман всегда означает сырость и промозглость, из-за чего организм может легко переохладиться. Из-за этого важно теплее одеваться, иначе высок риск заболеть. Кроме того, рекомендуется соблюдать режим, а именно: избегать недосыпа, придерживаться правильного питания и вводить в ежедневный режим физическую активность.

"Тренированный здоровый организм, адаптированный к физическим нагрузкам, гораздо легче переносит любые изменения погодных условий", – заявила терапевт.

В то же время ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что до конца недели в небе над Московой не будет заметных просветов. Погода ожидается преимущественно облачная, так как ее будет формировать североатлантический циклон, приближающийся к России с запада.

Туманы возможны в отдельных районах города и области. Синоптик добавил, что они не ожидаются в ночь с 26 на 27 октября, так как погода станет теплее и пойдут небольшие дожди.

"Будут ли туманы на следующей неделе, сказать пока нельзя, ведь это такое явление, по которому можно дать только краткосрочные прогнозы. Но в целом туманы могут появляться в течение всего года: их можно ждать и в ноябре, и даже зимой", – отметил Леус.

Ранее главный специалист "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в первые пять дней ноября прогнозируются осадки в смешанной фазе. В частности, возможен дождь, мокрый снег и похолодание до минусовых значений в ночные часы.

