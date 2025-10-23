Форма поиска по сайту

Новости

Новости

23 октября, 11:30

Город

Москвичам рассказали, где в столице можно будет покататься на коньках

Москвичам рассказали, где в столице можно будет покататься на коньках этой зимой. На ВДНХ начался монтаж самого большого катка города.

Также лед будет доступен в "Лужниках", "Сокольниках" и в районных парках рядом с жилыми домами. Урбанист Ольга Ахсянова отметила, что из-за мягкой погоды в столице часто используют искусственное ледовое покрытие, которое позволяет открывать катки даже при нулевой температуре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидео

