Москвичам рассказали, где в столице можно будет покататься на коньках этой зимой. На ВДНХ начался монтаж самого большого катка города.

Также лед будет доступен в "Лужниках", "Сокольниках" и в районных парках рядом с жилыми домами. Урбанист Ольга Ахсянова отметила, что из-за мягкой погоды в столице часто используют искусственное ледовое покрытие, которое позволяет открывать катки даже при нулевой температуре.

