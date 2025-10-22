Ледовый каток на ВДНХ будет расположен на Центральной аллее

На ВДНХ монтируют каток. Процесс занимает много времени, поэтому подготовительные работы начинаются еще в сентябре.

Ледовая площадка расположится на Центральной аллее, она пройдет от павильона № 1 "Центральный" до музея славянской письменности "Слово". Посетители будут кататься вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Площадь ледового покрытия составит более 20 тысяч квадратных метров.

