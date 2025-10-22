Форма поиска по сайту

22 октября, 07:00

Город

Ледовый каток на ВДНХ будет расположен на Центральной аллее

"Утро": скорость ветра в Москве составит 3 м/с 22 октября

Жираф Липа переехала в теплый зимний вольер в Московском зоопарке

Ихтиокамера заработала в национальном парке "Лосиный остров"

Около 3 тыс лиственных деревьев высадят вдоль вылетных магистралей в Москве

Котов и собак стали "устраивать на работу" в Москве

Столичный регион будет в зоне влияния барического гребня 22 октября

262 ребенка родились в Москве 21 октября

Экспозиция "Сокровенное – Живое" открыта в Подземном музее парка "Зарядье"

Пенсионеру из Москвы грозит тюремный срок из-за подобранного на улице свертка

На ВДНХ монтируют каток. Процесс занимает много времени, поэтому подготовительные работы начинаются еще в сентябре.

Ледовая площадка расположится на Центральной аллее, она пройдет от павильона № 1 "Центральный" до музея славянской письменности "Слово". Посетители будут кататься вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Площадь ледового покрытия составит более 20 тысяч квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

