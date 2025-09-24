ТАСС: экс-замминистра обороны Иванова проверят на причастность к хищениям средств МО

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Следователи проверяют бывшего замминистра обороны Тимура Иванова на причастность к хищениям средств у Минобороны России при строительстве по госконтрактам, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, показания на Иванова дала экс первый замминистра строительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Юлия Мерваезова и иные обвиняемые.

Следствие проверяет заявления Мерваезовой, а также бывшего руководителя Главного военно-строительного управления № 8 Вадима Выгулярного и прочих фигурантов, указывающих на причастность Иванова к хищениям у министерства. По словам источника, экс-замминистра может стать фигурантом крупного дела.

Он добавил, что Иванова уже допросили в рамках расследования дела о хищениях. В настоящий момент он проходит в статусе свидетеля, но, как указал собеседник агентства, "все может измениться".

В силовых структурах также рассказали, что в рамках расследования почти все фигуранты признались в хищении денег, выделенных по госконтрактам на строительство объектов в разных российских регионах.

"В деле фигурирует строительство объектов для "кадетки" (кадетского корпуса. – Прим. ред.) в Иркутске, а также возведение ряда объектов в военных городках и воинских частях, в основном на территории Сибирского федерального округа", – уточнил источник.

Иванова задержали весной 2024 года по подозрению в получении взятки. По данным следствия, он вступил в сговор с третьими лицами для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд МО. В ходе расследования его уволили с должности по причине утраты доверия.

В рамках расследования на недвижимость, автомобили, активы и банковские счета Иванова и его родственников наложили арест.

Спустя время экс-замминистру предъявили новое обвинение в растрате порядка 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также хищении у банка "Интеркоммерц" свыше 3,2 миллиарда рублей. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.

В июне этого года против Иванова возбудили новое дело по факту получения взятки в 152 миллиона рублей. Следственные действия уже завершены. Экс-замминистра обвиняется в трех эпизодах получения взятки, отмывании денег и незаконном хранении и изготовлении оружия.