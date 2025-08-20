Адвокат Балуев: иск об изъятии имущества экс-замминистра обороны Иванова не связан с делом

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Гражданский иск Генпрокуратуры РФ к бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову об изъятии имущества не связан с уголовным делом. Об этом сообщил его адвокат Денис Балуев.

"Сейчас мы даже не знаем перечень спорного имущества", – цитирует его РИА Новости.

Генеральная прокуратура подала иск в Пресненский суд Москвы. Согласно информации правоохранительных органов, требования касаются изъятия объектов недвижимости и активов, которые были приобретены на неподтвержденные доходы. Соответчиками по делу могут быть лица, связанные с Ивановым.

Согласно картотеке Арбитражного суда столицы, 21 августа инстанция проверит обоснованность заявления ПСБ, требующего признать Иванова банкротом. На вопрос журналиста, могло ли это стать поводом для подачи иска адвокат ответил утвердительно.

Иванов был задержан в конце апреля 2024 года по подозрению в получении взятки. Свою вину он не признал и отказался сотрудничать со следствием.

По версии следователей, Иванов вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ. Во время расследования дела он был уволен с должности по причине утраты доверия.

В ходе рассмотрения дела на недвижимость и автомобили, а также активы и банковские счета Иванова и его родственников был наложен арест.

Спустя время Иванову было предъявлено новое обвинение в растрате около 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также хищении у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей. Сумма ущерба составила более 4 миллиардов рублей. Вину по этому делу Иванов не признал.

21 июня в отношении экс-замминистра было возбуждено новое уголовное дело по факту получения взятки в размере 152 миллионов рублей.

Мосгорсуд 1 июля приговорил его к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка "Интеркоммерц".

