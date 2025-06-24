ТАСС: новый эпизод взятки Тимура Иванова связан с поставками горошка, огурцов и томатов

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Новый эпизод взятки в деле экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и главы компании "Олимпситистрой" Александра Фомина, подозреваемого в даче взятки, связан с контрактом о поставках агрокомплексом "Русское село" гороха, огурцов, томатов и томатной пасты в торговые точки одной из розничных сетей России. Об этом ТАСС сообщил источник в полиции.

Как рассказал собеседник агентства, заявления Иванова и Фомина о частично погашенном займе и выплате агрокомплексом процентов по нему не убедили следствие в том, что данный эпизод "имеет отношение только к предпринимательской деятельности".

По версии следствия, взятка была передана Иванову тульским ООО "Проопт", который предоставил процентный безналичный займ на сумму, превысившую 122 миллиона рублей, "Русскому селу", учредителем которого был Сергей Бородин.

Кроме того, по мнению следователей, Иванову в качестве взятки был выделен уставной капитал агрокомплекса в размере 30 миллионов рублей. Эти деньги на расчетный счет компании внес Бородин, который уже дал показания на экс-замминистра в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

После начала расследования по делу Иванова и Фомина компания "Проопт" направила в Арбитражный суд Москвы иск о расторжении договора с "Русским селом".

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания Бородина занимается переработкой и консервированием овощей и грибов. За 2024 год прибыль агрокомплекса составила более 7,3 миллиона рублей, а выручка – свыше 166 миллиона рублей.

В понедельник, 23 июня, в Мосгорсуде прошли прения сторон по делу Иванова и второго фигуранта Антона Филатова о растрате 216 миллионов рублей при покупке паромов для Керченской переправы. Процесс прошел в закрытом режиме.

Прокурор потребовал назначить Иванову 14,5 года колонии общего режима и конфисковать в пользу государства все его активы, а Филатову, который является бывшим подчиненным экс-замминистра, – 14 лет колонии общего режима.

Как рассказал РИА Новости один из участников судебного процесса, представители Главного управления обустройства войск (ГУОВ) и Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которые являются потерпевшими в данном деле, потребовали взыскать с Иванова 216 миллионов и 3,9 миллиарда рублей соответственно.

Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, был задержан в конце апреля прошлого года по подозрению в получении взятки в размере свыше 152 миллионов рублей. Позже его отправили в СИЗО. Свою вину он не признал и отказался сотрудничать со следствием.

По версии СК, Иванов вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. Во время расследования дела он был уволен с должности по причине утраты доверия.

По делу о взятке суд также арестовал Бородина и Фомина. Последнего обвинили в даче взятки и растрате. Свою вину Фомин не признал, однако через некоторое время начал сотрудничать со следствием.

Во время рассмотрения дела на недвижимость и автомобили, активы и банковские счета Иванова и его родственников был наложен арест.

Спустя время Иванову было предъявлено новое обвинение в растрате около 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также хищении у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей. Сумма ущерба составила более 4 миллиардов рублей. По этому делу он также не признал вину.

