27 октября, 07:55

Город

"Мой район. Место встречи": район Арбат с Антоном и Викторией Макарскими

"Мой район. Место встречи": район Арбат с Антоном и Викторией Макарскими

Район Арбат для певца и актера Антона Макарского – место становления. Там он учился в театральном вузе после переезда в Москву, долго жил вместе с женой и певицей Викторией по соседству с легендой советского кино Георгием Вициным.

В этом выпуске пара расскажет о дорогих для их семьи местах, воспитании детей и о том, как комфортно сегодня заниматься спортом в Москве. Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Программа: Мой район. Место встречи
