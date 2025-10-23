Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 08:00

Город

"Мой район. Место встречи": Пресненский район с Верой Сотниковой

"Мой район. Место встречи": Пресненский район с Верой Сотниковой

Кубок силовых структур по рукопашному бою прошел в Москве

В Москве стартовал патриотический медиафестиваль "Родина в сердце"

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по 70 видам спорта

Горожанам рассказали о работе сотрудников "Моссвета"

Павильон "Юные натуралисты" на ВДНХ получил архитектурную подсветку

Парту Героя открыли в столичной школе № 1944 в память о Григории Милютине

Авария с каршерингом произошла в Некрасовке

Московский зоопарк показал, как манул Тимофей готовится к зиме

В Москве появится ИИ-мониторинг за пациентами с рисками инфаркта и инсульта

Еще два века назад Пресненский район Москвы был центром промышленного производства страны. На сегодняшний день эта часть города осталась центром, но уже деловой и культурной жизни столицы.

Визитной карточкой района стали всеми любимый зоопарк и набережная, Патриаршие пруды, ставшие пульсом модной и творческой жизни города, а также Театр на Малой Бронной, в котором несколько лет служила актриса театра и кино Вера Сотникова.

В этом выпуске она расскажет о своей судьбоносной встрече с Москвой, которая предопределила ее творческую карьеру. Также Сотникова поговорит о фильмах, в которых снималась, и ее ролях.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Читайте также
городвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика