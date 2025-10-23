"Мой район. Место встречи": Пресненский район с Верой Сотниковой

Еще два века назад Пресненский район Москвы был центром промышленного производства страны. На сегодняшний день эта часть города осталась центром, но уже деловой и культурной жизни столицы.

Визитной карточкой района стали всеми любимый зоопарк и набережная, Патриаршие пруды, ставшие пульсом модной и творческой жизни города, а также Театр на Малой Бронной, в котором несколько лет служила актриса театра и кино Вера Сотникова.

В этом выпуске она расскажет о своей судьбоносной встрече с Москвой, которая предопределила ее творческую карьеру. Также Сотникова поговорит о фильмах, в которых снималась, и ее ролях.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".