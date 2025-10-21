Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 08:00

Город

"Мой район. Место встречи": Беговой район с Александром Адабашьяном

"Мой район. Место встречи": Беговой район с Александром Адабашьяном

"Улицы московские": Ходынский бульвар

Показ музыкального спектакля "Там на небе звезды" состоялся в БКЗ "Космос"

Московский зоопарк изменит режим работы с 21 октября

"Московский патруль": мужчина ударил подростка в живот в столице

"Московский патруль": в столице прошли соревнования спасателей "Движение вверх"

"Московский патруль": мужчину в столице оштрафовали за преследование студентки

"Московский патруль": кибермошенники похитили у жителя столицы 450 млн руб

Показ музыкального спектакля "Там на небе звезды" прошел в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 октября

В Беговом районе вдоль центральной магистрали города прошел первый электрический трамвай, а позже местный завод выпускал передовой транспорт. После революции это место стало своего рода полем для архитектурных экспериментов советских градостроителей.

Кинодраматург, художник-постановщик, актер и кинорежиссер Александр Адабашьян рассказал, как проходило его детство в районе, какие истории и события связывают его с улицами Нижняя Масловка и Новая Башиловка, как среди местных дворов проходило его становление и зародилась любовь к искусству.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Читайте также
Программа: Мой район. Место встречи
городвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика