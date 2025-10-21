"Мой район. Место встречи": Беговой район с Александром Адабашьяном

В Беговом районе вдоль центральной магистрали города прошел первый электрический трамвай, а позже местный завод выпускал передовой транспорт. После революции это место стало своего рода полем для архитектурных экспериментов советских градостроителей.

Кинодраматург, художник-постановщик, актер и кинорежиссер Александр Адабашьян рассказал, как проходило его детство в районе, какие истории и события связывают его с улицами Нижняя Масловка и Новая Башиловка, как среди местных дворов проходило его становление и зародилась любовь к искусству.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".