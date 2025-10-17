"Мой район. Место встречи": Ломоносовский район с Алексеем Глызиным

Вплоть до 1950-х годов на землях нынешнего Ломоносовского района было маленькое село Семеновское с клубничными полями и яблоневыми садами. Район стал активно застраиваться в 1960-е годы, но и сегодня сохраняет статус зеленого и живописного. В этом году здесь открылась первая станция метро "Вавиловская" Троицкой линии, построенная по самым современным требованиям.

В этом выпуске заслуженный артист России Алексей Глызин рассказал, как с юности полюбил юго-запад Москвы и стал жителем Ломоносовского района.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".