15 октября, 07:55

Город

"Мой район. Место встречи": Мещанский район с Леонидом Ярмольником

"Мой район. Место встречи": Мещанский район с Леонидом Ярмольником

Цветной бульвар, Неглинная улица, Лубянка, проспект Мира – все это находится в Мещанском районе Москвы. Актера театра и кино Леонида Ярмольника с ним связывает длинный период жизни. Именно там он жил в общежитии театрального училища имени Бориса Щукина, также там находилась его первая московская квартира, в которой у него родилась дочь.

В этом выпуске актер вспомнил годы, проведенные в Мещанском. Он поделился увлекательными историями из своей юности.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Программа: Мой район. Место встречи
городвидео

