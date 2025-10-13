13 октября, 07:55Город
"Мой район. Место встречи": район Кунцево с Михаилом Жигаловым
Район Кунцево исторически связан с именами знатных родов Мстиславских, Милославских и Нарышкиных. Позже здесь обдумывал замысел своей "Истории государства Российского" писатель и историк Николай Карамзин.
Красота природы и умиротворение этих мест привлекали сюда Ивана Тургенева и Льва Толстого, Сергея Есенина и Владимира Маяковского.
Заслуженный артист РСФСР Михаил Жигалов рассказал, чем ему дорог район Кунцево, в котором он живет много лет.
Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".