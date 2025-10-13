Форма поиска по сайту

13 октября, 07:55

"Мой район. Место встречи": район Кунцево с Михаилом Жигаловым

Район Кунцево исторически связан с именами знатных родов Мстиславских, Милославских и Нарышкиных. Позже здесь обдумывал замысел своей "Истории государства Российского" писатель и историк Николай Карамзин.

Красота природы и умиротворение этих мест привлекали сюда Ивана Тургенева и Льва Толстого, Сергея Есенина и Владимира Маяковского.

Заслуженный артист РСФСР Михаил Жигалов рассказал, чем ему дорог район Кунцево, в котором он живет много лет.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

