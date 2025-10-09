Форма поиска по сайту

09 октября, 08:00

Город

"Мой район. Место встречи": район Выхино-Жулебино с Владимиром Маркиным

Места, которые связаны с историей знатного дворянского рода Шереметевых и строительством первой ветки железной дороги от Москвы до Рязани, находятся в Выхине-Жулебине. Это зеленый, динамично развивающийся район на юго-востоке столицы.

Жулебинский лес с его вековыми деревьями и тенистыми тропинками – идеальное место для неспешных прогулок, а усадьба Деда Мороза в Кузьминском лесопарке – любимое детьми и взрослыми пространство.

В этом выпуске известный певец и композитор Владимир Маркин расскажет о своих любимых местах и плюсах жизни в Выхине-Жулебине.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Программа: Мой район. Место встречи
