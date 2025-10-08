08 октября, 08:00Город
"Мой район. Место встречи": район Северное Медведково с Владимиром Пресняковым
Северное Медведково – уютный и комфортный район на северо-востоке Москвы, который сочетает городскую инфраструктуру и природное окружение. Здесь расположен знаменитый парк "Яуза", а одним из популярных мест притяжения для жителей стал сквер 50-летия ВЛКСМ.
Заслуженный артист России, музыкант Владимир Пресняков рассказал, где любит гулять в свободное время, поделился историей своей коллекции музыкальных пластинок и признался, что до сих пор с удовольствием играет в футбол. Историк Михаил Жебрак рассказал о застольных традициях Москвы и их развитии в разные эпохи.
Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".