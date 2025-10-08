Форма поиска по сайту

08 октября, 01:15

"Новости дня": электробусы вышли на маршрут № 600 в Коммунарке и Теплом Стане

Электробусы вышли на маршрут № 600 в Коммунарке и Теплом Стане. Для жителей это быстрый и комфортный способ доехать до метро, школ, парков и поликлиник. Маршрут связывает дома со станциями "Саларьево", "Корниловская" и "Теплый Стан".

В транспорте нового поколения детально продумано обеспечение удобства пассажиров. В частности, там можно зарядить телефон по пути. Информационные экраны подсказывают, когда выходить. Низкий пол, откидной пандус и специальные площадки сделают поездку комфортной и доступной для всех. За безопасностью следят камеры, установленные внутри и снаружи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

