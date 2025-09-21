Форма поиска по сайту

21 сентября, 23:30

Общество

В подмосковной деревне Бабенки стартовал тур для зумеров

В подмосковной деревне Бабенки стартовал тур для зумеров

В подмосковной деревне Бабенки стартовал недельный тур для зумеров. Участники от 14 до 25 лет вместо постоянного пользования интернетом будут осваивать практические навыки и проводить время на природе.

В программе туров обучение работе с деревом, уборка, приготовление пищи, набор воды из колодца, прогулки по лесу и наблюдение за звездами. Стоимость путевки почти 20 тысяч рублей, включая трехразовое питание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоЕлизавета ДвирникЕкатерина Кузнеченкова