В подмосковной деревне Бабенки стартовал тур для зумеров

В подмосковной деревне Бабенки стартовал недельный тур для зумеров. Участники от 14 до 25 лет вместо постоянного пользования интернетом будут осваивать практические навыки и проводить время на природе.

В программе туров обучение работе с деревом, уборка, приготовление пищи, набор воды из колодца, прогулки по лесу и наблюдение за звездами. Стоимость путевки почти 20 тысяч рублей, включая трехразовое питание.

