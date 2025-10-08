"Улицы московские": Садовая-Кудринская

Садовая-Кудринская – небольшая часть Садового кольца. Здесь соседствуют грандиозная архитектура, достижения науки, медицины и даже следы покорения космоса. Как специалисты с Садовой-Кудринской заставили звезды мерцать?

Сколько лет булыжной мостовой на Кудринской площади? Какой любимый детский герой работал рядом с высоткой на площади Восстания? И что выяснили специалисты секретной лаборатории в ходе бальзамирования тела Сталина?

Об этом – в программе "Улицы московские".