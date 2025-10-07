"Мой район. Место встречи": район Левобережный с Натальей Сенчуковой и Виктором Рыбиным

В водной глади района Левобережный отражаются густые леса, парки и современные кварталы. Отсюда можно отправиться в круиз по Волге, доплыть до Твери и Санкт-Петербурга.

Основатель группы "Дюна" Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова расскажут, чем им дорог этот район, как они путешествуют по Москве-реке на собственном теплоходе и как выглядит столица с воды.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".