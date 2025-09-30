Более тысячи памятников и монументов помоют к зиме в Москве. Титановые сооружения очищают нейтральным раствором, а гранитные – специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы.

Специалисты отметили, что все применяемые средства безопасны для окружающей среды. Особое внимание уделяется скульптурам, где много мелких деталей. Каждую из них чистят вручную с помощью мягких щеток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.