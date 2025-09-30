Форма поиска по сайту

Новости

30 сентября, 07:30

Город

Более тысячи памятников и монументов помоют к зиме в Москве

Московские службы усилили мониторинг за состоянием дорог из-за заморозков

"Утро": температура воздуха в Москве составит 10 градусов 30 сентября

Сотрудники московских офисов стали чаще сталкиваться синдромом "сухого глаза"

"Новости дня": шесть новых маршрутов запустили в Химки и Красногорск

"Новости дня": новый дом по реновации начали заселять на Загорьевской улице

В Москве ночью ожидаются похолодание и гололедица

"Московский патруль": москвичам рассказали о работе транспортной полиции

"Московский патруль": пожар произошел в приюте для животных на севере Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 сентября

Более тысячи памятников и монументов помоют к зиме в Москве. Титановые сооружения очищают нейтральным раствором, а гранитные – специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы.

Специалисты отметили, что все применяемые средства безопасны для окружающей среды. Особое внимание уделяется скульптурам, где много мелких деталей. Каждую из них чистят вручную с помощью мягких щеток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

город

