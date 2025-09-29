Автомобилисты стали чаще выезжать на трамвайные пути в столице

Столичные автомобилисты все чаще выезжают на трамвайные пути, чтобы объехать пробки. За такой маневр сейчас грозит штраф, а в отдельных случаях даже лишение прав. В Национальном автомобильном союзе считают, что действующих мер недостаточно.

Там предложили приравнять езду по трамвайным путям к мелкому хулиганству. Эксперты напоминают, что в ряде случаев движение по рельсам все же разрешено – если они находятся на проезжей части и не отделены бордюрами. Однако в столице таких участков осталось около 10%.

