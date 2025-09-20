Движение изменится на МЦД-1 в связи со строительством городского вокзала Москва-Сити

В связи со строительством городского вокзала Москва-Сити, который интегрируют в единый узел с МЦД-4, МЦК, метро и наземным транспортом изменится движение поездов на МЦД-1.

После 23:20 20 сентября и в 07:20 21 сентября электрички в обе стороны будут следовать по одному пути на "Одинцово". На Белорусском направлении после 22:00 и до 07:30 интервалы движения могут увеличить до 40 минут, а некоторые поезда дальнего пригорода отменили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.