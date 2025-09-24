Форма поиска по сайту

24 сентября, 01:15

Транспорт

"Новости дня": под Московой-рекой проложат новый тоннель в районе Нагатинского затона

В МВД опровергли сообщения о введении дополнительных обременений на машины с правым рулем

"Новости дня": светофоры с контурной подсветкой появятся в Южном Тушино

Движение запустили на новом участке Южно-Лыткаринской автодороги

Новости Москвы: инспекторы выявили 7 тыс нарушителей среди водителей такси и каршеринга

Движение ограничат в Москве из-за мотофестиваля 27 сентября

"Новости дня": столичный электрофлот пополнился судами "Рудневка" и "Самородинка"

Два новых электросудна доставили из Санкт-Петербурга в Москву

Три первые станции Бирюлевской линии метро начали строить в Москве

Новые электросуда прибыли в Москву из Санкт-Петербурга

Под Москвой-рекой в районе Нагатинского затона прокладывают новый тоннель, который станет частью будущей Бирюлевской линии метро. Он соединит станции "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар".

В Совете Федерации заявили, что половину россиян, которые сдают квартиры, могут оштрафовать за неуплату налогов. Правительство усиливает контроль за арендодателями через проверки переводов, объявления о сдаче квартир и Росреестр.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
