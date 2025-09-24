"Новости дня": под Московой-рекой проложат новый тоннель в районе Нагатинского затона

Под Москвой-рекой в районе Нагатинского затона прокладывают новый тоннель, который станет частью будущей Бирюлевской линии метро. Он соединит станции "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар".

В Совете Федерации заявили, что половину россиян, которые сдают квартиры, могут оштрафовать за неуплату налогов. Правительство усиливает контроль за арендодателями через проверки переводов, объявления о сдаче квартир и Росреестр.

Подробнее – в программе "Новости дня".