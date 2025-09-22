22 сентября, 18:15Транспорт
Новости Москвы: новый участок МСД с тоннелем построят под Бакинской улицей
В южной части столицы строят дополнительный участок Московской соединительной дороги по улице Каспийской до Севанской. В рамках проекта появятся несколько эстакад и тоннель под Бакинской улицей. Основные работы планируют завершить в 2026 году.
Тем временем работы на улице Лескова близятся к завершению. В левом ряду организуют полосу для общественного транспорта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.