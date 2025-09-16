Форма поиска по сайту

16 сентября, 22:15

Собянин: электросуда регулярных речных маршрутов прошли за два года более 1 млн км

Собянин: электросуда регулярных речных маршрутов прошли за два года более 1 млн км

Речные трамваи в Москве с момента запуска прошли по своим маршрутам более 1 миллиона километров. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что популярность речных перевозок превзошла ожидания. За 2 года на электросудах совершили свыше 2,5 миллиона поездок. Доступ к самому инновационному виду транспорта получили миллион 800 тысяч пассажиров.

мэр Москвы

