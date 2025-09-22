Открытие станции столичного метро "Котельники" разгрузило дороги юго-востока столицы

Станция столичного метро "Котельники" на Таганско-Краснопресненской линии отмечает десятилетие. До ее открытия весь пассажиропоток юго-востока приходился на станции "Выхино" и "Кузьминки". Жителям приходилось добираться домой с помощью автобусов, нередко с пересадками. С вводом "Котельников" нагрузка на дороги снизилась, а время в пути у пассажиров сократилось.

За последние годы метро Москвы получило значительное развитие. Была полностью открыта Большая кольцевая линия, запущены новые станции на Троицкой линии. Согласно планам, до 2030 года в столичной подземке появятся Бирюлевская и Рублево-Архангельская линии, а также новые станции на действующих маршрутах.

