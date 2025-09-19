"Новости дня": 13 новых пересадок построят в московском метро к 2030 году

Еще 13 новых пересадок построят в московском метро к 2030 году. На данный момент строится новая станция "Достоевская". Она станет 13-й на Кольцевой линии и расположится между "Проспектом Мира" и "Новослободской".

Работы ведутся в историческом центре Москвы, где много зданий и коммуникаций, поэтому специалистам приходится работать ручную. Полностью завершить строительство планируют через пять лет.

Подробнее – в программе "Новости дня".