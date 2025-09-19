Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 18:10

Транспорт

"Новости дня": 13 новых пересадок построят в московском метро к 2030 году

"Новости дня": 13 новых пересадок построят в московском метро к 2030 году

"Новости дня": на четырех станциях Троицкой линии метро появилась цифровая навигация

"Деньги 24": эксперт рассказал, как изменились скидки на автомобили в России

Полицейские задержали 12 подростков на питбайках в Раменском

Хакеры взломали сайт аэропорта Пулково

Четыре новые станции Троицкой линии метро оснастили цифровой навигацией

"Это Москва. Инфраструктура": путепроводы

"Москва едет": вокзалы столицы

Собянин: к 2030 году в метро Москвы появится 13 новых пересадок и три вестибюля

Цифровая навигация появилась на новых станциях Троицкой линии метро

Еще 13 новых пересадок построят в московском метро к 2030 году. На данный момент строится новая станция "Достоевская". Она станет 13-й на Кольцевой линии и расположится между "Проспектом Мира" и "Новослободской".

Работы ведутся в историческом центре Москвы, где много зданий и коммуникаций, поэтому специалистам приходится работать ручную. Полностью завершить строительство планируют через пять лет.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортметрогородвидео