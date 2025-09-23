Три первые станции Бирюлевской линии метро начали строить в Москве

В Москве началось строительство трех первых станций новой Бирюлевской линии метро. Сейчас жителям южных районов столицы приходится добираться до метро на наземном транспорте.

Первая станция "Остров мечты" будет находиться между проспектом Андропова и Южным ландшафтным парком. От нее можно будет пересесть на станцию "Технопарк".

Следующая станция "Кленовый бульвар" строится рядом с действующей станцией Большой кольцевой линии, там предусмотрен пересадочный узел.

Одновременно с Бирюлевской строят Рублево-Архангельскую линию. Эта ветка свяжет деловой центр "Москва-Сити" с жилыми районами северо-запада столицы и Красногорском.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.