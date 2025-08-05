Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил и обновил светофоры по 85 адресам в Москве с начала 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Отмечается, что установка светофоров прошла в 27 локациях, модернизация – в 58 точках. Также специалисты 1,5 тысячи раз поменяли настройки режимов работы устройств, что помогло обеспечить быстрый проезд машин и снизить время ожидания пешеходов.

При выборе адресов сотрудники ЦОДД выделяли приоритетными места, где часто происходят ДТП, находятся перекрестки и трассы с большим потоком машин, территории рядом с социальными объектами и местами досуга, участки рядом со станциями метро, МЦК и МЦД.

Например, для снижения аварийности был установлен светофор возле дома 24А по Фестивальной улице на севере города, где в прошлом году произошли два ДТП. Такое же количество аварий было зафиксировано рядом с домом 11 и корпусом 1 дома 12 на Осеннем бульваре на западе, что послужило поводом для установки конструкции.

Кроме того, для комфортного передвижения жителей юго-востока Москвы к остановкам транспорта светофор появился возле корпуса 2 дома 10 на улице Маресьева.

Ранее стало известно, что специалисты планируют возвести и реконструировать участки улично-дорожной сети в районе Восточном, что позволит улучшить пешеходную и транспортную доступность будущих корпусов школы № 1748 вблизи Главной улицы.

В рамках проекта будут обустроены тротуары и велодорожки, а также установлены дополнительные светофоры и современные остановки.

