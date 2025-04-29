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29 апреля, 16:00

Общество

"Миллион вопросов": эксперт рассказала о влиянии гаджетов на психику человека

"Миллион вопросов": эксперт рассказала о влиянии гаджетов на психику человека

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Как увлечение смартфонами, планшетами и компьютерами влияет на психику современного человека? Почему даже короткое расставание с телефоном вызывает стресс? И как правильно организовать цифровой детокс?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ имени Ломоносова Александра Долгих.

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Программа: Миллион вопросов
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